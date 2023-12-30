СМИ: Меладзе погасил все долги перед налоговой

Российский певец Валерий Меладзе оплатил все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России, пишет Telegram-канал Shot.

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По данным СМИ, сумма выплат достигает почти 1,8 миллиона рублей. Выплатив все долги, артист решил перестраховаться из-за скандала с "голой" вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, из-за которого налоговая начала активно проверять задолженности российских звезд.

Ранее стало известно, что долг Ивлеевой перед ФНС может составлять 137 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

До этого о начале выездной налоговой проверки блогерши Ивлеевой сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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