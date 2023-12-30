СМИ: Меладзе погасил все долги перед налоговой
Российский певец Валерий Меладзе оплатил все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России, пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, сумма выплат достигает почти 1,8 миллиона рублей. Выплатив все долги, артист решил перестраховаться из-за скандала с "голой" вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, из-за которого налоговая начала активно проверять задолженности российских звезд.
Ранее стало известно, что долг Ивлеевой перед ФНС может составлять 137 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
До этого о начале выездной налоговой проверки блогерши Ивлеевой сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Меладзе погасил все долги перед налоговой
- Взрывная «радость»: Россиян предупредили об ответственности за салюты на праздники
- Губернатор: Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде
- Двое детей погибли при обстреле ВСУ центра Белгорода
- СМИ: Руководство Mutabor подаст в суд на Ивлееву из-за «голой» вечеринки
- Понять и простить? Киркоров и Лолита уже поплатились за участие в «голой вечеринке»
- Впервые в истории России в искусственной среде обитания родился детеныш косатки
- Конкурс «Интервидение» в 2024 году пройдет в Санкт-Петербурге
- Посол Алексей Ерхов: Турцию посетили 46,7 млн туристов за год
- Новогодний стол с пользой: Секреты праздничного меню в мирной жизни и на фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru