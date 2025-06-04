В Москве ведется проверка по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале

В Москве правоохранительные органы ведут проверку по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале, сообщают «Известия».

Трое мужчин похитили 16-летнюю девушку в Рязанской области для брака

В настоящее время выясняется личность похитителей и причина произошедшего. Был похищен некий блогер, которого увезли в неизвестном направлении. На Киевском шоссе задержали автомобиль, в котором, предположительно, увезли похищенного.

Ранее полицейские задержали похитивших мужчину за долги в Домодедово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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