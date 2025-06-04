Глава СПЧ Фадеев отреагировал на похищение блогера в Москве
Похищение людей за оскорбление чувств верующих недопустимо, задерживать по статьям Уголовного кодекса должны по закону, при наличии соответствующей санкции, сказал НСН Валерий Фадеев.
Если санкции на задержание оскорблявшего мусульман и Ислам блогера Арега Щепихина не было, то это противоправное действие, однако однозначно утверждать, что мужчину похитили, нельзя. Об этом НСН заявил советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Несколько вооруженных мужчин накануне вечером украли человека прямо в центре Москвы — у Ярославского вокзала. Мужчину погрузили в багажник Mercedes с номерами АМР и мигалками и уехали. Похищенный — 40-летний Арег Щепихин, который в соцсетях оскорблял чеченцев и дагестанцев, а также Коран и мусульман в целом. Mercedes впоследствии остановили на Киевском шоссе, Telegram-канал Baza утверждает, что машина часто сопровождает человека из окружения чеченского лидера Рамзана Кадырова. По данным чеченских ресурсов, Щепихина задержали за оскорбление чувств верующих. Фадеев допустил, что Щепихин мог быть задержан с санкции МВД.
«Если нет санкций, конечно, так поступать с человеком нельзя, однако утверждать, что санкций со стороны МВД России не было, нельзя. С этим надо подробно разбираться, что это за люди, были ли у них санкции, похищение это или нет. Кроме сообщений СМИ, пока ничего нет. Напомню, что если люди оскорбляют мусульман или христиан, Коран или Библию, то по этим поводам есть соответствующие статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за это преступление. Закон запрещает сеять рознь и оскорблять людей по религиозному признаку», — сказал Фадеев.
Себя Щепихин называет бизнес-коучем, бизнес-наставником, «визионером №1 в мире», специалистом по бизнесу с Китаем, а также обладателем еще 18 профессий. Среди его публикаций в соцсетях — фото с вице-премьером России Татьяной Голиковой, главой ДНР Денисом Пушилиным, помощником президента России Владимиром Мединским, официальным представителем МИД России Марией Захаровой, певицей Люсей Чеботиной и другими знаменитыми людьми.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ведут проверку по факту похищения Щепихина на Ярославском вокзале.
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