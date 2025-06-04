Если санкции на задержание оскорблявшего мусульман и Ислам блогера Арега Щепихина не было, то это противоправное действие, однако однозначно утверждать, что мужчину похитили, нельзя. Об этом НСН заявил советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Несколько вооруженных мужчин накануне вечером украли человека прямо в центре Москвы — у Ярославского вокзала. Мужчину погрузили в багажник Mercedes с номерами АМР и мигалками и уехали. Похищенный — 40-летний Арег Щепихин, который в соцсетях оскорблял чеченцев и дагестанцев, а также Коран и мусульман в целом. Mercedes впоследствии остановили на Киевском шоссе, Telegram-канал Baza утверждает, что машина часто сопровождает человека из окружения чеченского лидера Рамзана Кадырова. По данным чеченских ресурсов, Щепихина задержали за оскорбление чувств верующих. Фадеев допустил, что Щепихин мог быть задержан с санкции МВД.