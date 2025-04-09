Кадыров призвал выдворить из Чечни семьи причастных к нападению на пост ДПС
Родственников организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС в Чечне следует выдворить из республики. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.
Ранее в Ачхой-Мартане местный житель напал с ножом на правоохранителей на посту ДПС, злоумышленника ликвидировали ответным огнем. Позже один из полицейских скончался из-за полученных ранений. Кадыров отмечал, что нападение было организовано гражданином Украины. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению, в том числе за пределами России.
Глава Чечни призвал МВД, Росгвардию и ФСБ выдворить из республики «отцов и братьев» тех, кто причастен к нападению, и изъять их имущество.
«Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — заявил Кадыров в Telegram-канале.
Ранее Следственный комитет в связи с ЧП в Чечне возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов, напоминает 360.ru.
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