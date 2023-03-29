Найденный около «Северного потока» объект оказался морским дымовым буем
29 марта 202316:56
Обнаруженным рядом с «Северным потоком» объект оказался морским дымовым буем, сообщило Датское энергетическое агентство.
Отмечается, что объект уже подняли со дна, угрозы он не представляет.
Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности США к теракту.
Москва может потребовать компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает НСН.
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru