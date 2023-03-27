МИД: Россия может потребовать компенсаций из-за «Северных потоков»

В интервью РИА Новости дипломат не исключил, что впоследствии Москва может пойти на такой шаг.

Как напомнил Биричевский, постпредство России распространило проект резолюции Совета безопасности ООН о независимом международном расследовании ЧП на трубопроводах, пишет Ura.ru. Однако страны Запада саботируют работу по документу, заявляя, что расследование не имеет «добавленной стоимости», отмечает телеканал «360».

«Мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого ... расследования с обязательным участием российских представителей», — подчеркнул дипломат.

