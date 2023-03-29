«Низкорейтинговая шняга»: Запад обвинил Россию в предвзятости из-за «Северных потоков»

Представительница Франции в свою очередь заявила, что Париж «поражен рвением», с которым Россия просит ООН провести расследование. В Албании и Швейцарии также заявили, что не видят необходимости в каком-то отдельном расследовании. Представительница Японии также призвала дождаться окончательных результатов официального расследования.

Российская же сторона настаивает на своей позиции и просит допустить своих специалистов к расследованию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Дании допустить Россию к расследованию, назвав это «махинацией и настоящим лохотроном».

«Это трехкопеечный аттракцион, на который никто уже давно не покупается, они, по-моему, сами для себя его разыгрывают», - сказала представитель МИД.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне выступлений стран заявил, что «не нужно быть детективом или аналитиком, чтобы понять: США и их союзники пытаются замести следы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сразу после сообщил, что Кремль сожалеет об отказе Совета безопасности ООН от резолюции по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Как отметил Песков, Россия считает, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании взрывов с привлечением сторон, которые могут пролить свет на заказчиков и исполнителей.

«Мы сожалеем в связи с тем, что наша инициатива не прошла, но ... российская сторона продолжит усилия по тому, чтобы не дать замотать эту тему», — указал пресс-секретарь.

Небензя, со своей стороны, добавил, что Москва не намерена еще раз ставить на голосование в Совете Безопасности ООН резолюцию о международном расследовании взрывов. Он назвал негативный результат «также результатом». «Наша резолюция не содержит ни одной ссылки ни на одну страну. Документ лишь призывает к независимому расследованию», — отметил дипломат.