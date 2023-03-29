«Низкорейтинговая шняга»: Запад обвинил Россию в предвзятости из-за «Северных потоков»
Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии. Союзники США пытаются объяснить свое решение.
Расследование подрывов «Северных потоков» по-прежнему остается под вопросом. 27 марта Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на газопроводах.
За проголосовали Россия, Китай и Бразилия. США, Великобритания, Франция, Албания, Япония, ОАЭ, Швейцария, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Эквадор - воздержались.
На следующий день ряд союзников США, воздержавшихся при голосовании по российской резолюции, заявили о «предвзятости» Москвы. Многие из этих стран ссылаются на расследование Дании, Швеции и Германии, которому якобы можно доверять.
«В ходе переговоров было понятно, что Россия не настроена серьезно по поводу непредвзятого расследования. Цель России в данном процессе – политизировать вопрос и действовать против другого члена Совета», - заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.
Представительница Франции в свою очередь заявила, что Париж «поражен рвением», с которым Россия просит ООН провести расследование. В Албании и Швейцарии также заявили, что не видят необходимости в каком-то отдельном расследовании. Представительница Японии также призвала дождаться окончательных результатов официального расследования.
Российская же сторона настаивает на своей позиции и просит допустить своих специалистов к расследованию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Дании допустить Россию к расследованию, назвав это «махинацией и настоящим лохотроном».
«Это трехкопеечный аттракцион, на который никто уже давно не покупается, они, по-моему, сами для себя его разыгрывают», - сказала представитель МИД.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне выступлений стран заявил, что «не нужно быть детективом или аналитиком, чтобы понять: США и их союзники пытаются замести следы».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сразу после сообщил, что Кремль сожалеет об отказе Совета безопасности ООН от резолюции по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Как отметил Песков, Россия считает, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании взрывов с привлечением сторон, которые могут пролить свет на заказчиков и исполнителей.
«Мы сожалеем в связи с тем, что наша инициатива не прошла, но ... российская сторона продолжит усилия по тому, чтобы не дать замотать эту тему», — указал пресс-секретарь.
Небензя, со своей стороны, добавил, что Москва не намерена еще раз ставить на голосование в Совете Безопасности ООН резолюцию о международном расследовании взрывов. Он назвал негативный результат «также результатом». «Наша резолюция не содержит ни одной ссылки ни на одну страну. Документ лишь призывает к независимому расследованию», — отметил дипломат.
О том, что власти Соединенных Штатов могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней, ранее сообщил американский журналист Сеймур Херш, из-за которого мир и всколыхнула эта тема с подрывом газопроводов.
По его словам, этого можно было добиться с помощью разведывательных возможностей страны. Однако Белый дом этим заниматься не будет, потому что там и так знают, что «это сделал президент».
До этого Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя.
По его данным, диверсия обсуждалась в ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в США. Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем 3 марта.
В Европе подозревают о причастности США к подрыву «Северных потоков», но не хотят ссориться с американцами, поэтому ответ на новое расследование будет формальным, заявил бывший советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар в беседе с НСН.
«Все подозревают, что следы ведут к американцам, возможно, разведка знает, но никто не хочет с ними связываться. В конечном итоге, в Германии будут говорить, что Россия взрывает инфраструктуру Украины, значит, американцы встали на сторону Украины, будут говорить, что не так уж этот поток и нужен», - объяснил позицию Германии Рар.
Американская сторона свою вину отрицает, после расследования американского журналиста в СМИ США появилась информация о том, что к подрывам якобы причастен Киев.
Эти публикации зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал «тупой американской пропагандой» и «откровенной низкорейтинговой шнягой категории В».
Несмотря на «сговор» западных лидеров и нежелание допускать Россию к переговорам, Москва не желает оставлять этот вопрос без внимания.
Так, накануне директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток».
Никакая страна добровольно не согласится компенсировать ущерб России за подрыв «Северных потоков», заявил в связи с этим эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН. По его словам, такой сценарий будет возможен, только если вина конкретной страны будет доказана Международным судом.
«Подобные промышленные объекты застрахованы. Мы ничего не слышим по поводу страхования: будут ли выплаты и так далее. Могут быть вопросы о том, попадает ли это под страховой случай и как это квалифицировать. Страховые, конечно, будут тянуть время и говорить: давайте разберемся. Сейчас политические противники говорят о том, что это действительно был намеренный взрыв. Никакая страна добровольно не согласится ничего компенсировать, пока не будет доказано Международным судом, кто это сделал. Доказать вину будет сложно. Максимум можно будет получить страховые выплаты», - сказал Юшков.
По его словам, при нынешней конфронтации России и Запада говорить о перспективах восстановления «Северных потоков» преждевременно. При этом Юшков указал, что если восстановление поставок все же будет, то уцелевшую нитку «Северного потока 2» можно будет использовать в первую очередь.
В Германии же, которая больше всех в Европе могла быть заинтересована в восстановлении газопроводов, не верят в улучшение отношений с Россией.
После начала спецоперации на Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц провозгласил так называемую смену эпох, рассказал бывший советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН. По его словам, отношения России и Германии оказались почти разрушены.
При этом он рассказал, что в Германии ведутся дискуссии о том, что после окончания военных действий на Украине нужно будет налаживать отношения с Россией. По словам Рара, за такое развитие событий выступают немцы, живущие в Восточной Германии, а также премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. От этого, вероятно, и будет зависеть судьба «Северных потоков», объект уже давно называют «политическим».
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