Находившийся в «Крокусе» во время теракта «сотрудник ФСБ» оказался строителем


Запечатленный на фотографии, сделанной за несколько минут до теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», россиянин, которого ошибочно приняли за сотрудника ФСБ ряд Telegram-каналов и СМИ, на поверку оказался строителем. Об этом он сам рассказал агентству ТАСС.

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Собеседник агентства заявил, что он разместился на балконе третьего этажа, придя на концерт вместе с дочерью. «Меня зовут Алексей, и никакого отношения к ФСБ или какой-то силовой структуре я не имею. Работаю в строительной фирме», — подчеркнул он.

Распространение же информации о том, что он якобы является сотрудником ФСБ, мужчина назвала подлостью, глупостью и чушью.

Рассказал Алексей и о нападении террористов на «Крокус». Он отметил, что некоторые зрители приняли выстрелы за взрывы петард. То, что началась атака с применением оружия, стало понятно, когда в зал начали забегать люди из холла, добавил он.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что ответные меры после теракта в «Крокус Сити Холле» непременно последуют.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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