Бортников пообещал ответные меры на теракт в «Крокус Сити Холле»

Ответные меры после теракта в «Крокус Сити Холле» непременно последуют. Как пишет РИА Новости, об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.

Лукашенко заявил, что совершившие теракт в «Крокусе» не могли пойти в Беларуссию

По его словам, такая работа уже проводится.

«Все, кто к этому имеет отношение... вне зависимо от давности... будут найдены и наказаны... Не нам, так другим предстоит эту задачу решить», - заключил глава ФСБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле», устанавливают роли террористов и степень их вины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Александр БортниковТерактыФСБ

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