Бортников пообещал ответные меры на теракт в «Крокус Сити Холле»
Ответные меры после теракта в «Крокус Сити Холле» непременно последуют. Как пишет РИА Новости, об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.
По его словам, такая работа уже проводится.
«Все, кто к этому имеет отношение... вне зависимо от давности... будут найдены и наказаны... Не нам, так другим предстоит эту задачу решить», - заключил глава ФСБ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле», устанавливают роли террористов и степень их вины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru