Бортников пообещал ответные меры на теракт в «Крокус Сити Холле»

По его словам, такая работа уже проводится.

«Все, кто к этому имеет отношение... вне зависимо от давности... будут найдены и наказаны... Не нам, так другим предстоит эту задачу решить», - заключил глава ФСБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокус Сити Холле», устанавливают роли террористов и степень их вины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».