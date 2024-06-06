Над тремя регионами России нейтрализовали 19 дронов ВСУ и ракету «Нептун»

«В течение прошедшей ночи... перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью», — указали в ведомстве.

Кроме того, одну ракету «Нептун» уничтожили над Ростовской областью.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске произошел пожар в результате атаки со стороны Украины, напоминает 360.ru.

