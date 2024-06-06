Над тремя регионами России нейтрализовали 19 дронов ВСУ и ракету «Нептун»
Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали над территорией России девятнадцать беспилотников ВСУ и противокорабельную ракету «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью», — указали в ведомстве.
Кроме того, одну ракету «Нептун» уничтожили над Ростовской областью.
Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске произошел пожар в результате атаки со стороны Украины, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Япония считает неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога
- Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в ЛНР и ДНР
- В Минздраве сообщили о 90 пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове
- СМИ: В Царском Селе перевернулся понтон с людьми, один человек погиб
- Над тремя регионами России нейтрализовали 19 дронов ВСУ и ракету «Нептун»
- Минобороны сообщило о взятии в плен воевавшего в рядах ВСУ колумбийца
- Путин в день рождения Пушкина посетил музей-заповедник «Царское Село»
- В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов
- Врио губернатора: При столкновении трамваев в Кемерове пострадали 67 человек
- ВТБ сообщил о разработке программы защиты от телефонных мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru