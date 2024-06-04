ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

Российские военные уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отмечается в сообщении.

Украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун» и три дрона ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьПВОМинобороны

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