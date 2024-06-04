ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью
4 июня 202407:55
Российские военные уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отмечается в сообщении.
Украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун» и три дрона ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru