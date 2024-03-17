Над территорией России за ночь уничтожили 35 БПЛА

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 35 беспилотных летательных аппарата над РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

Собянин: ПВО уничтожила над Домодедово два беспилотника

Дежурными средствами ПВО они были перехвачены и уничтожены.

Ранее стало известно, что беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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