В Пакистане объявили о готовности войны с Афганистаном в случае срыва переговоров

9 октября 2025 года вновь обострился вооруженный конфликт между Афганистаном и Пакистаном. Страны бомбили друг друга в течение шести дней, но потом заключили 48-часовое перемирие, договорившись о начале переговорного процесса об установлении мира. Однако 15 октября стало известно, что на афгано-пакистанской границе вновь произошли столкновения.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Афганистане объявили о завершении военной операции против Пакистана.