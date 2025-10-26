В Пакистане объявили о готовности войны с Афганистаном в случае срыва переговоров

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил, что страна готова к «открытой войне» с Афганистаном, если переговорный процесс будет сорван, сообщает агентство «Reuters».

В Пакистане подчеркнули, что альтернативы проходящим в настоящий момент в Стамбуле мирным переговорам нет. При этом Асиф заметил, что в Афганистане тоже хотят мира.

Непредсказуемое продолжение: Кто примирит воюющие Пакистан и Афганистан

9 октября 2025 года вновь обострился вооруженный конфликт между Афганистаном и Пакистаном. Страны бомбили друг друга в течение шести дней, но потом заключили 48-часовое перемирие, договорившись о начале переговорного процесса об установлении мира. Однако 15 октября стало известно, что на афгано-пакистанской границе вновь произошли столкновения.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Афганистане объявили о завершении военной операции против Пакистана.

