Над территорией России сбили 42 украинских дрона
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали 42 беспилотника ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В период с 23.00 мск 10 октября до 7.00 мск 11 октября... перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указало ведомство.
Военные ликвидировали 19 дронов в Волгоградской области, 15 – в Ростовской, три – в Ульяновской. Кроме того, по два БПЛА сбили над Воронежской областью и Башкирией, еще один – над Саратовской областью.
Ранее власти Волгоградской области заявили об отражении массированной атаки дронов в регионе, после падения обломков получил ранения пожилой мужчина.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru