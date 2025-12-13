В Саратове после объявления угрозы БПЛА погиб человек
13 декабря 202503:40
Объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения в Саратове. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор заявил об угрозе атаки беспилотников в регионе.
«В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», - написал глава области.
Также Бусаргин сообщил об одном погибшем. Других подробностей не приводится.
Ранее в Твери шесть взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА по жилому дому.
