В Саратове после объявления угрозы БПЛА погиб человек

Объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения в Саратове. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор заявил об угрозе атаки беспилотников в регионе.

«В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», - написал глава области.

Также Бусаргин сообщил об одном погибшем. Других подробностей не приводится.

Ранее в Твери шесть взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА по жилому дому.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиСаратовская ОбластьСаратов

