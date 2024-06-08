Над Северной Осетией уничтожили украинский беспилотник

Украинский дрон самолетного типа сбили над территорией Республики Северная Осетия–Алания, передает Минобороны.

Глава Астраханской области рассказал об отражении атаки БПЛА

«Около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — указали в ведомстве.

Беспилотник противника был уничтожен дежурными средствами ПВО.

В течение ночи 8 июня российские военные нейтрализовали 25 дронов ВСУ над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областей, Крыма и Краснодарского края.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:МинобороныСеверная ОсетияПВОБеспилотники

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