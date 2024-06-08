Над Северной Осетией уничтожили украинский беспилотник
8 июня 202409:41
Украинский дрон самолетного типа сбили над территорией Республики Северная Осетия–Алания, передает Минобороны.
«Около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — указали в ведомстве.
Беспилотник противника был уничтожен дежурными средствами ПВО.
В течение ночи 8 июня российские военные нейтрализовали 25 дронов ВСУ над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областей, Крыма и Краснодарского края.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru