Над семью регионами России уничтожили 25 дронов ВСУ

«Два БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, один БпЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области, один БпЛА уничтожен над территорией Тульской области, три БпЛА уничтожены над территорией Астраханской области», — рассказали в ведомстве.

Еще пять дронов уничтожили и четыре БПЛА перехватили над территорией Крыма, шесть беспилотников были перехвачены над Краснодарским краем.

Кроме того, дежурные огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.

Накануне над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями сбили 28 беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

