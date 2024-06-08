Глава Астраханской области рассказал об отражении атаки БПЛА

Беспилотники попытались атаковать один из объектов на территории Астраханской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

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Как отметил губернатор, дроны предприняли попытку ударить по региону ночью 8 июня.

«Атака была отражена. Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — подчеркнул Бабушкин.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Астраханской областью уничтожили три украинских беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиАстраханская Область

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