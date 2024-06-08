Глава Астраханской области рассказал об отражении атаки БПЛА
8 июня 202408:56
Беспилотники попытались атаковать один из объектов на территории Астраханской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, дроны предприняли попытку ударить по региону ночью 8 июня.
«Атака была отражена. Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности», — подчеркнул Бабушкин.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Астраханской областью уничтожили три украинских беспилотника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru