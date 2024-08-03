В Белгородской области украинские БПЛА атаковали нефтебазу
3 августа 202406:30
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в Telegram-канале.
ЧП произошло в Губкинском городском округе.
«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание», — указал губернатор.
По словам Гладкова, никто не пострадал.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что ночью 3 августа регион атаковали 55 украинских БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru