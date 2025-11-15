Над пятью регионами России за три часа сбили 13 украинских БПЛА
15 ноября 202503:39
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 13 беспилотников ВСУ над территорией России за три часа. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 20.00 мск до 23.00 мск... перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.
По пять дронов сбили в Ростовской области и Крыму, по одному - в Белгородской, Брянской и Воронежской областях.
Ранее ПВО ликвидировала три украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.
