Над пятью регионами России за три часа сбили 13 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 13 беспилотников ВСУ над территорией России за три часа. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 20.00 мск до 23.00 мск... перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

По пять дронов сбили в Ростовской области и Крыму, по одному - в Белгородской, Брянской и Воронежской областях.

Ранее ПВО ликвидировала три украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.

