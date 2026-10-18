МО РФ: Силы ПВО сбили семь крылатых ракет «Фламинго» и 1256 дронов ВСУ

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией, склад военно-технического имущества, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 151 районе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 18 октября силы ПВО уничтожили 1015 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

