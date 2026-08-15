В Пензенской области сельхозпредприятие загорелось после атаки БПЛА
15 августа 202603:31
Юлия Савченко
Возгорание произошло на сельхозпредприятии в Пензенской области после атаки украинского беспилотника. Об этом заявил глава региона Олег Мельниченко.
Как отметил губернатор, атаке БПЛА подверглось предприятие в промышленной зоне Земетчинского района.
«Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано», - написал Мельниченко на платформе «Макс».
Никто не пострадал.
Ранее в Ленинградской области в районе порта Усть-Луга было зафиксировано повреждение на фоне атаки дронов.
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