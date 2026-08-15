В Пензенской области сельхозпредприятие загорелось после атаки БПЛА

Возгорание произошло на сельхозпредприятии в Пензенской области после атаки украинского беспилотника. Об этом заявил глава региона Олег Мельниченко.

Как отметил губернатор, атаке БПЛА подверглось предприятие в промышленной зоне Земетчинского района.

«Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано», - написал Мельниченко на платформе «Макс».

Никто не пострадал.

Ранее в Ленинградской области в районе порта Усть-Луга было зафиксировано повреждение на фоне атаки дронов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиПензенская Область

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