Над Россией уничтожили 311 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над регионами России более 300 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

В Смоленской области при атаке беспилотников пострадал человек

Военные перехватили и уничтожили 311 БПЛА, пишет RT. Дроны ликвидировали в течение прошедшей ночи.

По данным Минобороны, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, дроны уничтожили над Пермским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.

Ранее стало известно, что на юге Воронежской области при падении обломков БПЛА была повреждена линия электропередач.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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