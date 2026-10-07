Над Россией уничтожили 311 украинских БПЛА

Военные перехватили и уничтожили 311 БПЛА, пишет RT. Дроны ликвидировали в течение прошедшей ночи.

По данным Минобороны, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, дроны уничтожили над Пермским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.

Ранее стало известно, что на юге Воронежской области при падении обломков БПЛА была повреждена линия электропередач.

