Над Россией уничтожили 311 украинских БПЛА
Дежурные силы ПВО нейтрализовали над регионами России более 300 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
Военные перехватили и уничтожили 311 БПЛА, пишет RT. Дроны ликвидировали в течение прошедшей ночи.
По данным Минобороны, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, дроны уничтожили над Пермским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.
Ранее стало известно, что на юге Воронежской области при падении обломков БПЛА была повреждена линия электропередач.
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