В Воронежской области при атаке дронов повреждена ЛЭП

Линия электропередачи в Воронежской области получила повреждения после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Как отметил губернатор, ночью над девятью районами области и двумя городскими округами обнаружили и уничтожили 64 беспилотника.

«На юге региона при падении обломков повреждена линия электропередач. Несколько сел временно остаются без электроснабжения», - написал Гусев в мессенджере «Макс».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Дмитровском муниципальном округе Московской области из-за атаки БПЛА были повреждены жилые дома и имущество жителей, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:БеспилотникиВоронежская Область

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