В Ижевске задержали агента Киева, готовившего убийство работника предприятия ОПК
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в Ижевске, задержан агент украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленника через мессенджер Telegram завербовал сотрудник главного управления разведки минобороны Украины. По его указанию фигурант планировал убить одного из ведущих сотрудников предприятия ОПК, подорвав самодельное взрывное устройство.
Правоохранители пресекли противоправную деятельность. Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, фигурант заключен под стражу.
Ранее в Ижевске задержали трех подростков, которые пытались заложить самодельную бомбу большой мощности у проходной местного оборонного предприятия. Известно, что фигуранты были завербованы Киевом, пишет 360.ru.
