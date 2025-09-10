Как автомобиль из Белоруссии стал самым продаваемым «иностранцем» в России

Белорусско-китайский автомобиль Belgee не сможет догнать только автомобили Lada по продажам в России, остальные конкуренты уже потеряли позиции, заявил НСН Андрей Ломанов.

Белорусско-китайский автомобиль Belgee быстро завоевал доверие россиян из-за привлекательной цены, рассказал НСН автоэксперт Андрей Ломанов.

В России впервые самым продаваемым автомобилем иностранного производства стала машина из Белоруссии, сообщает портал «Автостат». Так, самой популярной иномаркой на первой неделе сентября стал кроссовер Belgee X50. Он сместил с первой строчки китайский автомобиль Haval Jolion, который долгое время был лидером рейтинга. Официальные продажи автомобилей Belgee в России начались в июле прошлого года. Ломанов рассказал, что сегодня происходит в массовом сегменте.

«Главное преимущество бренда – это ценовая политика. Было очевидно, что автомобиль будет востребован из-за привлекательной цены. Автомобили Lada догнать ему будет сложновато. Но мы узнали об этом автомобиле недавно, а уже видим его на высочайших ступеньках рейтинга. Что касается доступности запчастей, здесь примерно такой же уровень, как у всех китайских производителей. Система в этом случае едина, есть, грубо говоря, централизованный склад запчастей. Производители стараются насыщать склады на 95%. Что касается Belgee, уверен, что у них все нормально с запчастями. Сегодня массовый сегмент у нас в целом неплохо представлен, есть выбор. Например, Geely, Chery…Надо охотиться за предложениями от дилеров, чтобы купить по привлекательной цене», - рассказал он.

Цена «динамичного кроссовера» X50 на сайте Belgee стартует от 1 939 990 рублей.

В первом квартале текущего года объем продаж автомобилей, выпущенных белорусско-китайским концерном Belgee (38% акций принадлежит бренду Geely), увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

