Актера Игоря Верника оштрафовали на 10 тысяч рублей за неоплату парковки в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В ноябре 2024 года артиста признали виновным в неуплате за размещение транспортного средства на платной парковке в Москве, назначив штраф в 5 тысяч рублей. Решение вступило в силу в декабре, Верник не обжаловал его и не оплатил штраф в установленные сроки.

«Признать Верника Игоря Эмильевича виновным в совершении административного правонарушения... и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере десять тысяч рублей», - говорится в документах.

Отмечается, что артист не явился на судебное заседание.

Ранее актера Дмитрия Дюжева оштрафовали за уклонение от исполнения административного наказания на 10 тысяч рублей, напоминает РЕН ТВ.

