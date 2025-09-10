Белоруссия передала Польше данные о «заблудившихся дронах» и сбила ряд БПЛА

Белоруссия передала Польше информацию о «заблудившихся» беспилотниках и сбила некоторые аппараты. Об этом заявило Минобороны республики со ссылкой на начальника Генштаба — первого замглавы ведомства Павла Муравейко.

Глава белорусского Генштаба отметил, что в ходе «ночного взаимного обмена ударами» БПЛА между Россией и Украиной белорусские военные постоянно отслеживали дроны, потерявшие курс из-за средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть БПЛА была уничтожена силами противовоздушной обороны Белоруссии.

«По имеющимся каналам взаимодействия... дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран», - указал Муравейко.

Благодаря этому Варшава оперативно отреагировала на действия БПЛА и подняла в воздух дежурные силы.

Ранее в армии Польши заявили, что воздушное пространство страны нарушили несколько объектов, ряд целей, идентифицированных как БПЛА, уничтожили. В частности, дрон упал в населенном пункте Чоснувка в 30 км от Белоруссии, пишет 360.ru.

