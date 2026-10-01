На Шри-Ланке российская туристка пострадала, когда ее попытался ограбить слон

Россиянка получила травмы на Шри-Ланке после встречи со слоном, который попытался украсть ее рюкзак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховую компанию «Росгосстрах».

Отмечается, что девушка ехала на тук-туке, когда слон вышел на дорогу и потянулся, чтобы забрать рюкзак туристки с фруктами, документами и деньгами. Россиянка попыталась удержать вещи, животное схватило ее и бросило на землю.

«В результате девушке потребовалась медицинская помощь из-за травм руки, глаза и спины», - отметили в компании.

Ранее слон придавил туристку в сафари-парке в индийском штате Карнатака, женщина погибла.

