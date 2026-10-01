На Шри-Ланке российская туристка пострадала, когда ее попытался ограбить слон
Россиянка получила травмы на Шри-Ланке после встречи со слоном, который попытался украсть ее рюкзак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховую компанию «Росгосстрах».
Отмечается, что девушка ехала на тук-туке, когда слон вышел на дорогу и потянулся, чтобы забрать рюкзак туристки с фруктами, документами и деньгами. Россиянка попыталась удержать вещи, животное схватило ее и бросило на землю.
«В результате девушке потребовалась медицинская помощь из-за травм руки, глаза и спины», - отметили в компании.
Ранее слон придавил туристку в сафари-парке в индийском штате Карнатака, женщина погибла.
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