Решетников заявил о стагнации ВТО

Всемирная торговая организация стагнирует с 2019 года, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Об этом пишет РИА Новости.

«Она стагнирует, в общем и целом, наверное, с 2019 года, когда по американской инициативе была заблокирована работа системы разрешения споров», — заявил министр.

Решетников указал на блокировку «второго уровня, апелляционного органа». Из-за отсутствия такой работающей инстанции торговые споры между государствами зашли в тупик, на этом фоне «все решения подвисают».

Вместе с тем министр призвал прилагать усилия к развитию и сохранению ВТО как системы торговли.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх заявил, что Россия не намерена денонсировать действующее соглашение с ВТО.

