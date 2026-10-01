Решетников заявил о стагнации ВТО
Всемирная торговая организация стагнирует с 2019 года, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Об этом пишет РИА Новости.
«Она стагнирует, в общем и целом, наверное, с 2019 года, когда по американской инициативе была заблокирована работа системы разрешения споров», — заявил министр.
Решетников указал на блокировку «второго уровня, апелляционного органа». Из-за отсутствия такой работающей инстанции торговые споры между государствами зашли в тупик, на этом фоне «все решения подвисают».
Вместе с тем министр призвал прилагать усилия к развитию и сохранению ВТО как системы торговли.
Ранее полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх заявил, что Россия не намерена денонсировать действующее соглашение с ВТО.
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