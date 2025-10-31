Над Россией сбили 130 украинских дронов

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 130 дронов ВСУ, передает Минобороны.

Беспилотники сбили в период с 23:00 мск 30 октября до 08:00 по Москве 31 октября, пишет RT.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в Минобороны.

Военные сбили 31 БПЛА в Курской области, 21 – в Воронежской, 14 – в Белгородской, десять – в Брянской. Кроме того, по девять дронов уничтожили над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по шесть – над Липецкой и Ярославской, пять – над Ростовской, четыре – над Волгоградской. Еще три беспилотника были сбиты в Калужской области, два – в Рязанской, один – в Московском регионе.

Ранее глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что ВСУ атаковали инфраструктуру близ Владимира.

