Губернатор Авдеев: ВСУ атаковали объект инфраструктуры близ Владимира
31 октября 202506:36
ВСУ атаковали инфраструктуру неподалеку от Владимира. Об этом сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.
Ранее в регионе была объявлена беспилотная опасность.
«Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира», — написал Авдеев в Telegram-канале.
Как отметил губернатор, все системы работают в штатном режиме. На месте ЧП находятся специалисты.
Накануне беспилотники ВСУ атаковали предприятие «Мираторг» в селе Хоромное Брянской области, один человек получил травмы и контузию, пишет Ura.ru.
