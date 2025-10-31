Губернатор Авдеев: ВСУ атаковали объект инфраструктуры близ Владимира

ВСУ атаковали инфраструктуру неподалеку от Владимира. Об этом сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.

Ранее в регионе была объявлена беспилотная опасность.

«Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира», — написал Авдеев в Telegram-канале.

Как отметил губернатор, все системы работают в штатном режиме. На месте ЧП находятся специалисты.

Накануне беспилотники ВСУ атаковали предприятие «Мираторг» в селе Хоромное Брянской области, один человек получил травмы и контузию, пишет Ura.ru.

