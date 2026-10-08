Над регионами России уничтожили 399 украинских дронов

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

В Краснодаре обломки БПЛА упали на территории предприятия

Всего было ликвидировано 399 дронов, пишет RT. Беспилотники сбили в период с 20.00 мск 7 октября до 08.00 8 октября.

Отмечается, что БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской областях и над Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями. Также дроны сбили над Московским регионом, Башкирией, Крымом, Татарстаном, над водами Черного моря.

Ранее над территорией России перехватили и уничтожили 311 украинских БПЛА.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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