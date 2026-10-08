Над регионами России уничтожили 399 украинских дронов
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
Всего было ликвидировано 399 дронов, пишет RT. Беспилотники сбили в период с 20.00 мск 7 октября до 08.00 8 октября.
Отмечается, что БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской областях и над Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями. Также дроны сбили над Московским регионом, Башкирией, Крымом, Татарстаном, над водами Черного моря.
Ранее над территорией России перехватили и уничтожили 311 украинских БПЛА.
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