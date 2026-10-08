В Краснодаре обломки БПЛА упали на территории предприятия

Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в Краснодаре. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

На Кубани при падении обломков БПЛА ВСУ пострадали 3 человека

«Фрагменты беспилотника повредили здание. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», - указали в ведомстве.

По данным оперштаба, никто не пострадал. На месте ЧП находятся оперативные и специальные службы.

Ранее в Воронежской области обломки БПЛА повредили линию электропередачи, без света остались несколько сел, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарКраснодарский Край

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