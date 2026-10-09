В Калужской области при атаке БПЛА пострадали девять человек
Девять человек пострадали после атаки БПЛА в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Как отметил губернатор, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 26 дронов в Малоярославецком, Перемышльском, Ферзиковском муниципальных округах, а также в Калуге. Противник атаковал инфраструктуру города.
«К сожалению, 9 человек получили ранения, 5 из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - написал Шапша на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что после атаки БПЛА в двух муниципальных округах зафиксированы повреждения частных домов.
Ранее в Подмосковье в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в результате атаки дронов погиб 57-летний мужчина, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дробыш рассказал, кто мог бы представить Россию на следующем «Интервидении»
- На заводе в Тверской области произошло возгорание из-за БПЛА
- В России предложили добавить абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ
- Опасный тупик: Трамп ждет прорыва в переговорах по Украине до ноября
- При обстреле ВСУ в Белгородской области погибли два человека
- Песков заявил, что Пезешкиан не передавал через Путина посланий Трампу
- В Калужской области при атаке БПЛА пострадали девять человек
- Соцфонд рассказал, кто автоматически получает выписку о будущей пенсии
- СМИ: Уиткофф посетит Москву, чтобы добиться прорыва в переговорах
- В Госдуме заявили, что участвовать в СВО будут все россияне