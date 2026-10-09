В Калужской области при атаке БПЛА пострадали девять человек

Девять человек пострадали после атаки БПЛА в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Как отметил губернатор, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 26 дронов в Малоярославецком, Перемышльском, Ферзиковском муниципальных округах, а также в Калуге. Противник атаковал инфраструктуру города.

«К сожалению, 9 человек получили ранения, 5 из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - написал Шапша на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что после атаки БПЛА в двух муниципальных округах зафиксированы повреждения частных домов.

Ранее в Подмосковье в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в результате атаки дронов погиб 57-летний мужчина, напоминает Ura.ru.

