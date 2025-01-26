Губернатор: В Рязанской области уничтожили несколько беспилотников

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины уничтожены в Рязанской области, сообщил в Telegram глава региона Павел Малков.

Богомаз: Над Брянской областью уничтожен беспилотник

По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал. Оценивается материальный ущерб.

Ранее над Черным морем сбили 11 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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