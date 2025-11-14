Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Черным морем
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным ведомства, аппараты были сбиты 14 ноября в промежутке с 18:00 до 20:00 мск. Министерство уточнило, что дежурные расчеты ПВО отразили воздушные цели в рамках текущего режима боевого дежурства.
Полуостров Крым и прилегающая акватория Черного моря регулярно становятся целью атак украинских беспилотников. Российские военные за последние месяцы неоднократно сообщали о пресечении попыток массовых налётов БПЛА на регион.
Так, вечером 13 ноября Минобороны заявило об уничтожении 14 беспилотных аппаратов в промежутке с 18:00 до 20:00 по московскому времени — часть целей была сбита над Крымом, часть над акваторией Черного моря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Черным морем
- Актриса Бабушкина рекомендовала новых «Идиотов» и развеяла театральные стереотипы
- Суд в Челябинске изъял имущество у ОПГ «Махонинские» на 2,5 миллиарда рублей
- В Вологодской области демонтировали вывески «Красного&Белого»
- Яркая картинка и бренд: Кинотеатры пророчат миллиард «Иллюзии обмана 3»
- «Прорывной» для электросамокатов 2025 год совпал с пиком недовольства
- Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Стокгольме
- СМИ: Чиновники в США пытаются отговорить Трампа от ядерных испытаний
- СК завершил расследование дела против прокурора и судей МУС
- Литва ужесточила контроль транзита россиян в Калининградскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru