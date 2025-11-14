Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Черным морем

Полуостров Крым и прилегающая акватория Черного моря регулярно становятся целью атак украинских беспилотников. Российские военные за последние месяцы неоднократно сообщали о пресечении попыток массовых налётов БПЛА на регион.

Так, вечером 13 ноября Минобороны заявило об уничтожении 14 беспилотных аппаратов в промежутке с 18:00 до 20:00 по московскому времени — часть целей была сбита над Крымом, часть над акваторией Черного моря, передает «Радиоточка НСН».

