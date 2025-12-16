«Туристы в таком случае будут четко знать свои права. Овербукинг иногда случается из-за технических неполадок, например, если какой-то номер выбыл из номерного фонда из-за поломок и проблем. Я не думаю, что для отелей ответственность будет проблемой. Иногда здесь возникают дополнительные затраты, но зато это позволяет увеличивать загрузку гостиниц, что влияет на снижение цен. В авиаотрасли есть четкие тарифы компенсаций, в отельном сегменте можно было бы сделать аналогичное. Но пока речь идет именно о гарантиях предоставления аналогичного номера. Если гостиница небольшая и не может управлять этим процессом, это уже ее ответственность не совершать овербукинг. Есть понятие невозвратных тарифов. Здесь надо брать пример у других стран, нужно утвердить само понятие овербукинга», - отметил он.

При этом, по его словам, сами отели несут убытки из-за отмены бронирований, здесь нужна золотая середина.

«Овербукинг чаще встречается в других странах, это всегда регламентируется правами потребителей. Важно законодательно закрепить регламент компенсаций и перебронирований. К сожалению, сами отели несут убытки из-за отмены бронирований. Статистика показывает, что от 10 до 20% гостей не заезжают в гостиницы по брони, отели за это не получают никакой компенсации. Потребителям в случае овербукинга должны быть предоставлены альтернативные варианты размещения даже более высокой категории. В России у нас обычно хватает номерного фонда, это встречается редко», - добавил собеседник НСН.

Овербукинг в отеле — это ситуация, когда забронировано больше номеров, чем их есть в наличии.

Проблема овербукинга в России - настолько редкое явление, что никакой необходимости принимать в связи с этим законопроект нет, тем более не ясно, как будет контролироваться его исполнение, рассказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

