Над Курской и Тульской областями уничтожили два БПЛА
24 февраля 202401:50
Два беспилотника самолетного типа сбили над Курской и Тульской областями. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«24 февраля около 00.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.
Украинские дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее Минобороны сообщило, что БПЛА самолетного типа был сбит над Тульской областью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Курской и Тульской областями уничтожили два БПЛА
- В США признали наличие трудностей с конфискацией активов России
- Над Тульской областью сбили украинский беспилотник
- Тележурналист Алевтина Лосина умерла в возрасте 66 лет
- Factor TV: Зеленский планирует посетить Армению в марте
- В Курской области объявлена ракетная опасность
- Variety: Том Круз намерен получить роль в новом фильме Квентина Тарантино
- Венгрия наложила вето на подписание совместного заявления ЕС по Украине
- Дежурные силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
- В Раде заявили о готовности ВСУ воевать с Китаем и Ираном
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru