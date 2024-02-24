Над Курской и Тульской областями уничтожили два БПЛА

Два беспилотника самолетного типа сбили над Курской и Тульской областями. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Дежурные силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

«24 февраля около 00.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.

Украинские дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны сообщило, что БПЛА самолетного типа был сбит над Тульской областью.

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