Над Тульской областью сбили украинский беспилотник
24 февраля 202401:20
Украинский дрон самолетного типа сбили над Тульской областью, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, попытка атаки со стороны Киева была пресечена около 23:15 мск 23 февраля.
«Дежурными средствами ПВО ... летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее министерство по региональной безопасности сообщило, что над Тульской областью сбили два БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru