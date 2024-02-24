Над Тульской областью сбили украинский беспилотник

Украинский дрон самолетного типа сбили над Тульской областью, сообщило Минобороны.

Минобороны: ПВО уничтожила два беспилотника над Курской областью

По данным ведомства, попытка атаки со стороны Киева была пресечена около 23:15 мск 23 февраля.

«Дежурными средствами ПВО ... летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее министерство по региональной безопасности сообщило, что над Тульской областью сбили два БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОТульская ОбластьБеспилотникиМинобороны

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