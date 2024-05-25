Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области

Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

Автомобиль пострадал после срабатывания системы ПВО в Белгороде

По данным российского оборонного ведомства, инцидент произошел около 13:15.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинскому обстрелу подверглось и село Безымено Грайворонского городского округа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская областьПВО

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