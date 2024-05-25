Силы ПВО сбили 15 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили 15 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области, сообщает Минобороны России.

Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что воздушные цели сбили на подлете к городу.

В результате прямого попадания украинского снаряда во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница. По предварительной информации, пострадали четыре человека пострадали.

Ранее Гладков сообщил, что украинскому обстрелу подверглось и село Безымено Грайворонского городского округа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаВСУПВО

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