Силы ПВО сбили 15 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
25 мая 202421:30
Российские средства ПВО уничтожили 15 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области, сообщает Минобороны России.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что воздушные цели сбили на подлете к городу.
В результате прямого попадания украинского снаряда во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница. По предварительной информации, пострадали четыре человека пострадали.
Ранее Гладков сообщил, что украинскому обстрелу подверглось и село Безымено Грайворонского городского округа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru