Над Крымом уничтожен еще один беспилотник Украины
18 сентября 202300:01
Российские системы противоракетной обороны уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат Украины над Крымом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.
Дрон был сбит над юго-западной частью полуострова около 21:30 мск. Как отмечает военное ведомство, пресечена очередная попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Дрон был самолетного типа.
Ранее Силы ПВО сбили два БПЛА на юго-западе Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Крымом уничтожен еще один беспилотник Украины
- В Республике Конго опровергли сообщения о военном перевороте
- На подлете к Белгороду сбит беспилотник самолетного типа
- Силы ПВО сбили два БПЛА на юго-западе Крыма
- «Локомотив» уступил «Оренбургу» в восьмом туре РПЛ
- ВСУ обстреляли завод в Шебекинском округе Белгородской области
- Трамп: Украина могла избежать конфликта, отказавшись от части территорий
- СМИ: в Республике Конго началась попытка госпереворота
- Лукашенко пообещал не допустить войны на территории Белоруссии
- Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВС РФ разбили подготовленные НАТО бригады ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru