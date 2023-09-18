Над Крымом уничтожен еще один беспилотник Украины

Российские системы противоракетной обороны уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат Украины над Крымом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ.

На подлете к Белгороду сбит беспилотник самолетного типа

Дрон был сбит над юго-западной частью полуострова около 21:30 мск. Как отмечает военное ведомство, пресечена очередная попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Дрон был самолетного типа.

Ранее Силы ПВО сбили два БПЛА на юго-западе Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФПВОБеспилотникиКрым

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