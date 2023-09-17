Силы ПВО сбили два БПЛА на юго-западе Крыма

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

На логистический центр под Тулой упал беспилотник

«17 сентября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявила пресс-служба ведомства.

Утром в воскресенье средства ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области. Атака произошла в 9:40.

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 сентября сообщил об уничтожении двух направлявшихся к столице беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымБеспилотникиПВОМинобороны РФ

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