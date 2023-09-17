Силы ПВО сбили два БПЛА на юго-западе Крыма
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над юго-западной частью Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
«17 сентября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявила пресс-служба ведомства.
Утром в воскресенье средства ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области. Атака произошла в 9:40.
Мэр Москвы Сергей Собянин 17 сентября сообщил об уничтожении двух направлявшихся к столице беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».
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