На подлете к Белгороду сбит беспилотник самолетного типа

В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника в Воронежской области

Уничтожен беспилотник самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье сообщил об уничтожении летевшего к столице БПЛА. По его словам, дрон сбили в Раменском городском округе, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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