Над Белгородской областью и Крымом нейтрализовали шесть дронов ВСУ
3 мая 202407:49
Шесть украинских беспилотников самолетного типа сбили над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщило Минобороны.
Военное ведомство отчиталось о пресечении попыток Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ в течение прошедшей ночи.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять... аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова», — указали в министерстве.
Накануне ПВО уничтожила два украинских дрона в Белгородской области, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru