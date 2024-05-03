Над Белгородской областью и Крымом нейтрализовали шесть дронов ВСУ

Шесть украинских беспилотников самолетного типа сбили над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщило Минобороны.

Минобороны России: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Военное ведомство отчиталось о пресечении попыток Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ в течение прошедшей ночи.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять... аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова», — указали в министерстве.

Накануне ПВО уничтожила два украинских дрона в Белгородской области, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымБелгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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