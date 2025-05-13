Над Крымом и Белгородской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
13 мая 202512:36
Дежурные средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
«С 8.20 до 11.30 мск... уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении.
Минобороны уточнило, что два дрона сбили в Белгородской области, один – в Крыму.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал об уничтожении в регионе беспилотника самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru