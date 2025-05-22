Володин назвал недопустимым снос памятников Ленину
Памятники Владимиру Ленину есть во всех регионах РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он указал, что снос их недопустим, так как они отнесены к памятникам федерального значения.
Такое бережное отношение именно к советскому периоду, к вождям страны пролетариата оно, в отличие от тех, кто работал во главе Советского союза, к своим же коллегам, иное», - сказал спикер.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Верхней Пышме (Свердловская область) памятник Ленину стал частью скейт-парка. Председатель гордумы Иван Зернов выступил с опровержением, заявив, что это «чья-то недобрая шутка», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин наградил Лаврова орденом Святого Андрея Первозванного
- Володин назвал недопустимым снос памятников Ленину
- Торжества в честь Дня Спасения и Освобождения продлятся с 19 по 25 мая
- Песков не стал комментировать предложения об изменениях в Конституции РФ
- Силы ПВО за два дня сбили 485 беспилотников над регионами РФ
- В Госдуме предложили прояснить вопрос о юридическом статусе СССР
- Силы ПВО отразили атаку ещё трёх БПЛА, летевших на Москву
- На «Ленфильме» пройдет спецпоказ фильма «Бродский. Суд»
- Российские войска освободили Новую Полтавку в ДНР
- Европарламент одобрил пошлины против сельскохозяйственной продукции из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru