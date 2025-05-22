Володин назвал недопустимым снос памятников Ленину

Он указал, что снос их недопустим, так как они отнесены к памятникам федерального значения.

Такое бережное отношение именно к советскому периоду, к вождям страны пролетариата оно, в отличие от тех, кто работал во главе Советского союза, к своим же коллегам, иное», - сказал спикер.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Верхней Пышме (Свердловская область) памятник Ленину стал частью скейт-парка. Председатель гордумы Иван Зернов выступил с опровержением, заявив, что это «чья-то недобрая шутка», сообщает RT.

