Торжества в честь Дня Спасения и Освобождения продлятся с 19 по 25 мая
Международная неделя мероприятий, приуроченная ко Дню Спасения и Освобождения (еврейское религиозное продолжение Дня Победы), пройдет в России, Израиле, странах СНГ, Европы, Азии, а также в США и Австралии с 19 по 25 мая. В этом году праздник отмечается с особым размахом в честь 80-летия победы в ВОВ и 80-летия со дня освобождения лагеря смерти Аушвиц.
Международную программу торжество организует Международный фонд горских евреев СТМЭГИ. В частности, 22 мая в московском отеле Radisson Collection Hotel Moscow состоялось главное мероприятие — международная научная конференция «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа».
В ней участвовали общественные деятели, историки, духовные лидеры, дипломаты и политики, представляющие Россию, Израиль, Европу и страны СНГ. Всем участникам мероприятия зачитали поздравительное обращение от президента России Владимира Путина, а также президента и премьер-министра Израиля.
День Спасения и Освобождения отмечается в десятках стран с 2014 года. Это самый молодой иудейский религиозный праздник. В России его внесли в реестр праздников и памятных дней, а в Израиле принят закон о внесении праздника в официальный перечень памятных дат.
Каждый год в день 26 Ияра (в этом году он выполняет на 24 мая) в еврейских общинных организациях, синагогах и еврейских домах зажигают три свечи — во славу Всевышнего, в честь воинов-освободителей и в память о жертвах Холокоста. Праздник стал и религиозной традицией, и важным общественным посланием на фоне попыток «переписать» итоги Второй мировой войны.
По словам президента Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева, этот праздник утверждает историческую справедливость, благодарность и память, он является символом сопротивления подмене понятий. «Мы знаем, кто открыл ворота Аушвица, и мы не позволим превратить жертв в обвиняемых, освободителей — в агрессоров, а нацистов — в “жертв режима”», — пообещал он.
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