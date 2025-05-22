Twenty One Pilots анонсировали новый альбом

Участники коллектива Тайлер Джозеф и Джош Дан в своих соцсетях заявили, что новый альбом станет продолжением работы «Clancy» (2024), а также будет содержать отсылки к сверхуспешной пластинке «Blurryface» (2015).

Раскрыть больше информации о новой студийной работе дуэт из Огайо пообещал 12 июня. В этот день официально выйдет песня «The Contract» - первый сингл с нового альбома.

Ранее российский музыкант Найк Борзов объявил, что его новый альбом под названием N2O2AC25 выйдет 23 мая 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

