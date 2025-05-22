Twenty One Pilots анонсировали новый альбом
Американская группа Twenty One Pilots анонсировала новый, восьмой студийный альбом. Пластинка, получившая название «Breach», пока не имеет точной даты выхода, но известно, что свет она увидет в сентябре 2025 года.
Участники коллектива Тайлер Джозеф и Джош Дан в своих соцсетях заявили, что новый альбом станет продолжением работы «Clancy» (2024), а также будет содержать отсылки к сверхуспешной пластинке «Blurryface» (2015).
Раскрыть больше информации о новой студийной работе дуэт из Огайо пообещал 12 июня. В этот день официально выйдет песня «The Contract» - первый сингл с нового альбома.
Ранее российский музыкант Найк Борзов объявил, что его новый альбом под названием N2O2AC25 выйдет 23 мая 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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